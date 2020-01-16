Aykırı faaliyet gösteren işletmelere 1 yılda 10 milyon 693 bin 410 TL ceza

16.01.2020 10:09 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:14

Tekirdağ Valiliği tarafından 2019 yatırımları değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Tekirdağ İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ile Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan 1 yıllık denetimlerin verileri açıklandı. Çeşitli denetimler sonucu aykırı faaliyet gösteren firma ve işletmelere toplamda 10 milyon 693 bin 410 TL ceza kesildi.



Tekirdağ Valiliği tarafından 2019 yatırımları değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Tekirdağ Sanayi İl Müdürlüğü ve Tekirdağ çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce çeşitli denetimler sonucunda firmalara verilen çeşitli idari cezalarda açıklandı. Her iki kurum tarafından çeşitli kanun kapsamında ve yapılan denetimler sonrasında çevre Kanununa aykırı faaliyet gösteren birçok firmaya toplamda 10 milyon 693 bin 410 TL ceza kesildi. Müdürlük Sanayi sicil kayıtlarına göre Tekirdağ'da 2 bin 815 sanayici bulunduğu açıklanırken, bu işletmelerde 154 bin 803 kişi istihdam ediliyor.



"253 firmaya 327 bin 382 idari para cezası uygulanmıştır"



Tekirdağ Valiliğince 2019 yatırımları değerlendirme toplantısında açıklanan verilerde, "İlimizde sanayinin değerlendirilmesi yapıldığında tekstil ve giyim eşyaları sektöründe 390 firma faaliyet göstermekte olup, bu firmalarda 63 bin 859 kişi istihdam edilmektedir. Makine-Metal sektörü ikinci önemli iş koludur. Bu sektörde 702 firma faaliyet göstermekte olup çalışan sayısı 37 bin 895'dir. Üçüncü önemli sektör ise gıda sektörü olup 446 firma bu alanda faaliyet göstermektedir. Çalışan sayısı ise 9 bin 607 kişidir. 2019 yılında sanayi sicil işlemleri çerçevesinde, 161 firma, sanayi sicile kayıt edilmiştir. Buna karşılık 211 firmanın sanayi sicil belgesi iptal edilmiştir. 760 firmanın belgesi vize edilmiş, 671 firmanın sanayi sicil belgesinde değişiklik yapılmış, 2 bin 578 firmadan da bir önceki yıla ilişkin üretim bilgilerini içeren yıllık işletme cetveli alınmıştır. Ayrıca 6 bin 948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında, 2019 yılı işlemlerinden dolayı 253 firmaya 327 bin 382 idari para cezası uygulanmıştır" denildi.



"14 ölçü aleti için 26 bin idari para cezası uygulanmıştır"



3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun kapsamında, 730 ölçü aletinde ilk muayene, 2 bin 428 ölçü aletinde periyodik muayene, 6 bin 44 ölçü aletinde şikayetli muayene, bin 448 ölçü aletinde ani muayene denetimi gerçekleştirildi. Konuyla ilgili açıklanan verilerde, "3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında 14 ölçü aleti için 26 bin idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında 940 adet Ulusal Marker denetimi yapılmıştır. 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanması Dair Kanun kapsamında basınçlı ekipmanlar, elektrikli makineler, gaz yakan cihazlar, makineler, otomotiv, hazır ambalajlı ürünler ve asansör gibi ürün gruplarında, 553 denetim gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında denetimi gerçekleştirilen 37 ürün için 768 bin 60 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.



"7 milyon 809 bin 493 TL idari para cezası uygulandı"



Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce kent genelinde,2019 yılında bin 630 adet denetim yapıldığı belirtilerek, "Yapılan denetimlerde 139 adet atık su numunesi alınmış ve 80 adet işletmede emisyon ölçüm işlemleri gerçekleştirilmiştir. 2 bin 872 sayılı Çevre Kanununa aykırı faaliyet gösteren 120 işletmeye 7 milyon 809 bin 493 TL idari para cezası uygulanmıştır" şeklinde açıklamaya yer verildi.



Tekirdağ'da faaliyet gösteren işlemelerle ilgili olarak Çevresel etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 48 adet 'ÇED gerekli değildir' 1 adet 'ÇED gereklidir' ve 249 adet ÇED kapsam dışı görüşü verildi. Çevre izin/lisansına sahip işletme sayısı da 992'ye ulaştığı da ifade edilerek, "Atıksu arıtma tesislerine uygulanan yüzde 50 enerji teşviği ödemesi kapsamında İlimizde 2019 yılında 7 milyon 43 bin 720 TL teşvik ödemesi gerçekleşmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu Geçici 16. Maddesi (İmar Barışı) kapsamında İlimizde yapılan başvuru sayısı: 45 bin 729 adet, alınan ödeme tutarı: 326 milyon 648 bin 551 TL'dir. İptal edilen Yapı Kayıt Belgesi 298 adettir. 2019 yılında taze beton ve yapı malzemeleri piyasa gözetimi kapsamında 122 adet denetim yapılmış olup, 161 bin 460 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yapı denetim firmalarına 60 adet denetim gerçekleştirilmiş olup, 1 milyon 601 bin 15 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik kapsamında 308 müteahhittin yetki sınıfı belirlenmiştir. 2019 yılında riskli yapı tespiti yapılan 117'si konut, 1'i işyeri olmak üzere toplam 118 yapı kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında yıkılmıştır. 1 milyon 266 bin 268 TL kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımında bulunulmuştur" şeklinde açıklamalara yer verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA