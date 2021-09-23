Ayıya araba çarptı, yaralı hayvan müdahale edilirken kaçtı

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde aracın çarptığı boz ayı, müdahale edilirken kaçtı. Ekipler, kaçan yaralı ayıyı arıyor.

Edinilen bilgiye göre, Oltu - Tortum karayolunun 17'nci kilometresi Orcuk köyü önünde boz ayıya akşam saatlerinde araba çarptı. Çarpan araç olay yerinden kaçarken yaralı ayıyı devriye atan Oltu jandarma ekipleri yol ortasında buldu. Jandarma ekipleri yaralı ayının ikinci bir kazaya sebebiyet vermemesi için jandarma aracını ayının olduğu yere park ederek güvenlik önlemleri aldılar. Daha sonra Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verildi. Yaralı hayvan 2.5 saat yol ortasında yarı baygın yattı. Arada ayağa kalkmaya çalışan boz ayı biraz daha kendine geldi ve ayağı kalkarak etrafındakilere saldırmak istedi. Yoldan çıkarak tarlanın kenarına inen yaralı ayı, daha fazla yürüyemedi ve orada kaldı.

Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar şefi Fatih Mehmet Çalışkan ve veteriner hekim Selçuk Albayrak yaralı ayıya müdahale ettiler. İğne ile bayıltılıp tedavi için Erzurum'a götürülmeye hazırlanırken ayı tekrar saldırdı ve ağaçlık alana giderek gözden kayboldu. Ekipler çevrede yaralı ayıyı bulmak için seferber oldu. - ERZURUM