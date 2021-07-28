Ayırmak istediği kavga sonu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayırmak istediği kavga sonu oldu

Ayırmak istediği kavga sonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da bir eğlence merkezinde kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, kavgayı ayırmak isteyen bir genç, kalbinden ve sağ kolundan bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Antalya'da bir eğlence merkezinde kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, kavgayı ayırmak isteyen bir genç, kalbinden ve sağ kolundan bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam gece saatlerinde Konyaaltı Plajı'ndaki bir eğlence merkezinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence merkezine gelen bir grup bir süre eğlendi. Bu sırada grup içerisinde bulunan M.K., ismi öğrenilemeyen bir kız ile dans etmek istedi. Kızın reddetmesi ile kızın erkek arkadaşı ile M.K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada Gökhan Demirtaş, kavgayı ayırmak istedi. Bunun üzerine M.K. (26) işletmeden aldığı bıçakla Gökhan Demirtaş'ı (23) kalbinden ve sağ kolundan yaraladı.

Durum çalışanlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarından ardından olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ekipler tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli, yunus ekiplerince, kovalamaca sonucu yakalandı. Gencin cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yakınları tarafından alınan cenazenin Uncalı Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Ayırmak istediği kavga sonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki araç kafa kafaya çarpıştı, otomobilden çıkan çocuklar oyun oynamaya devam etti
İki araç kafa kafaya çarpıştı, otomobilden çıkan çocuklar oyun oynamaya devam etti
Hayalleri yarım kaldı! Sorumsuz bir sürücünün çarptığı 19 yaşındaki genç kurtarılamadı
Hayalleri yarım kaldı! Sorumsuz bir sürücünün çarptığı 19 yaşındaki genç kurtarılamadı
Son dakika haber | Doktor kazada öldü, anne güçlükle ayakta durabildi
Son dakika haber | Doktor kazada öldü, anne güçlükle ayakta durabildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fazıl Küçük Tanju Bilgiç Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk
Magazin Emrah Seda Sayan Düm Tek Tek İrem Derici
Spor Muslera Mesut Özil Alper Yılmaz Hakan Reçber Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ayırmak istediği kavga sonu oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 13:02:00. #1.15#

title