Ayıplı olduğunu iddia ettikleri araçlarıyla konvoy oluşturdular

BİLİNEN bir firmaya ait otomobillerinin gizli ayıplı çıktığını iddia eden bir grup, mağduriyetlerini duyurmak için Maltepe'den Yenikapı'ya konvoy oluşturdu.

Sıfır araçlarının tavan kısmının boya attığını belirten aynı marka araç sahipleri, Maltepe Sahili'nde bir araya geldi. Toplanan 16 otomobilin sahipleri, gizli ayıplı olduğunu iddia ettikleri araçlarıyla mağduriyetlerini duyurmak için konvoy oluşturdu. Araç konvoyu Bağdat Caddesi, Kadıköy Rıhtım, Harem Sahil yolu, Üsküdar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beşiktaş, Karaköy, Eminönü ve firma bayisinin bulunduğu Yenibosna güzergahından Yenikapı'ya ulaştı. Araçlar, çevredekilerin dikkatini çekmek için zaman zaman korna da çaldı.

YENİKAPI'DA BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

"ARAÇLARIMIZIN DEĞER KAYBI DEVAM ETMEKTE"

Amaçlarının yaşadıkları mağduriyeti kamuoyuyla paylaşmak olduğunu söyleyen Özkan, firmanın sorunlu araçların satışına devam ettiğini, firma hakkında savcılığa şikayette bulunduklarını ve soruşturma açıldığını öne sürdü. Özkan, ayıplı araçlarıyla ilgili dava süreçlerinin devam ettiğini, bilirkişi raporlarının üretim kaynaklı hata olduğunu belirttiğini ileri sürdü. Özkan, firmanın çözüm önerisi olarak tavanların folyo kaplanmasını sunduğunu ancak bunun sorunu üzerini kapattığını da ifade ederek "Araçlarımızın değer kaybı devam etmekte ve biz halen çözüm aramak peşindeyiz. Misliyle değiştirilmesi, bu yapılamıyorsa piyasa koşullarının el verdiği derecede değer kaybı bedellerinin müşterilere tahsis edilmesini talep ediyoruz" dedi.