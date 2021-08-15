Ayıntap Haberleri'nin yeni sayısı Karatarla Mitingi'ni anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında her ay yayınladığı Ayıntap Haberleri Bülteni'nin bu ay ki konusu Antep Savunması'nın dönüm noktası olan, 101 yıl önce düzenlenen Karatarla Mitingi oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında her ay yayınladığı Ayıntap Haberleri Bülteni'nin bu ay ki konusu Antep Savunması'nın dönüm noktası olan, 101 yıl önce düzenlenen Karatarla Mitingi oldu. Bültenler vatandaşlara mitingin yapıldığı Karatarla Camii önünde dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl kutlamaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarihin en büyük savunmalarından olan Antep Savunması'nın önemli olaylarının konu alan, Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi tarafından çıkarılan Ayıntap Haberleri Bülteni, bu ay, 13 Ağustos 1920 tarihinde düzenlenen Karatarla Mitingi'ni işledi. Karatarla Camii önünde düzenlenen mitingi konu alan bülten, o günü bütün detayları ile gözler önüne serdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik ile de bültenler, tam 101 yıl önce mitingin yapıldığı Karatarla Camii'nin önünde Cuma namazı sonrası vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

101 yıl önce Antep Heyet-i Merkeziyesi, Fransızların yoğun bombardımanı ve ültimatomu karşısında Antep Halkı'nın fikrinin alınması için 13 Ağustos 1920'de Karatarla Camii'de bir miting tertip etti. Kadını, çocuğu her yaştan Gazianteplinin katıldığı bu miting, Antep Savunması'nın dönüm noktası oldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı