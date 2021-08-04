Ayının yüzme keyfi gülümsetti
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Ayının yüzme keyfi gülümsetti

İhlas Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz - Haberler | Güncel

- Ayının yüzme keyfi gülümsetti Sıcaktan bunalan ayı suya girerek serinledi Erzurum'un İspir ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla sıcaktan bunalan bir ayı baraj göletine girerek yüzdü.

- Ayının yüzme keyfi gülümsetti

Sıcaktan bunalan ayı suya girerek serinledi

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla sıcaktan bunalan bir ayı baraj göletine girerek yüzdü. Ayının yüzdüğü anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sıcak havadan bunalan ayı, İspir-Artvin karayolu 6. Kilometresinde bulunan Güllübağ Hes Barajı göletine girdi. Suda yüzmenin keyfini yaşayan ayıyı fark eden baraj çalışanları o anları kameraya aldı. Ayının suda şov yapar gibi yüzmesi sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Ayının yüzme keyfi gülümsetti
Ayının yüzme keyfi gülümsetti
Ayının yüzme keyfi gülümsetti
Ayının yüzme keyfi gülümsetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz

Manavgat'ta yangından etkilenen alanlar havadan drone ile görüntülendi
Manavgat'ta yangından etkilenen alanlar havadan drone ile görüntülendi
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