Ayın vatandaşları ödüllendirildi
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Ayın vatandaşları ödüllendirildi

Ayın vatandaşları ödüllendirildi
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12 AĞUSTOS 2021BASIN BÜLTENİAyın vatandaşları ödüllendirildiBURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Ağustos ayı oturumunda topluma örnek davranışlarda bulunan vatandaşlar ödüllendirildi.

12 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

Ayın vatandaşları ödüllendirildi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Ağustos ayı oturumunda topluma örnek davranışlarda bulunan vatandaşlar ödüllendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın başkanlığında yapıldı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Alinur Aktaş, Sinop'un Ayancık ilçesi ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ciddi sel felaketi yaşandığını hatırlattı. Yaraların acil olarak sarılması için tüm ilgili kurumların harekete geçtiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bölgeye makine ve ekipman çıkardık. Özellikle su tahliyesi için vidanjör noktasında ekipler yola çıktı. Bölgelerde başta içme suyu olmak üzere sıkıntı olan konularla alakalı destekleri koordinasyon halinde hayata geçirdik. Tekrar hepimize büyük geçmiş olsun. Öte yandan hala yangın bölgesinde arkadaşlarımız söndürme ve soğutma çalışmalarına katılıyor. Bir nokta hariç hepsi kontrol altına alındı. Ama sıkıntıların çözümü adına çalışmalar hala devam ediyor" dedi.

Ayın vatandaşları

Bu arada Ağustos ayının 'Ayın vatandaşları' da Büyükşehir Meclisi'nde ödüllendirildi. Başkan Aktaş, bıçak zoruyla taksiye bindirilip, kaçırılmaya çalışılan bir kadını polis gelinceye kadar araçlarına alarak koruyan ve aynı zamanda kadını kaçırmaya çalışan kişinin belinden bıçağı alıp kendisini sakinleştirmeye çalışan DHA muhabirleri Derya Evren ve İsmail Hakkı Seymen'e teşekkür etti. Evren ve Seymen plaketlerini Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın elinden aldı.

Annesiyle birlikte bir dükkana alışveriş için giren ve yediği şekerin boğazına kaçması sonucu fenalaşan minik çocuğa müdahale ederek hayata tutunmasını sağlayan Kuaför Ercan Uşak'a plaketini Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar verdi.

Harmancık ilçesi İshaklar Mahallesi'nde tarlasına ektiği meyve ve sebzeyi 'Burada her şey bedava' tabelası koyarak yoldan gelip geçenlere bedava olarak ikram eden Bursa'nın en genç muhtarlarından biri olan Emre Oruç da plaketini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in elinden aldı.

Hayatını kaybeden babasının cenazesinin hemen ardından Muğla'nın Marmaris ilçesine giderek söndürme ve arama kurtarma çalışmalarına katılan Arama Kurtarma gönüllüsü Oktay Arslan'a plaketini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş takdim etti.

Fedakarca davranan tüm vatandaşlara teşekkür eden Başkan Aktaş, "Allah sayılarını arttırsın. Ne kadar çok şehir ve toplum için yaşayan gönüllü olursa o kadar şehrimiz sorunsuz ve daha güzel olur. Hepimiz buna yürekten inanıyoruz. Muhakkak kendimiz için yaşayacağız ama beraberinde şehir içinde çaba sarf etmemiz gerekir" diye konuştu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ayın vatandaşları ödüllendirildi
Ayın vatandaşları ödüllendirildi

Kaynak: Habermetre

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