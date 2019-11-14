Ayın şoförü, ödülünü Başkan Saraç'tan aldı

14.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:30

Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından geleneksel hale getirilen ayın şoförü ödülü kooperatifte 15 yıldır şoförlük yapan Harun Çağlayan'a verildi. Ayın şoförüne ödülü Aydın-Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç tarafından verildi.



Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nde düzenlenen ödül töreninde ayın şoförüne ödülünü veren Başkan Necip Saraç, Aydın'da birlik ve beraberlik içerisinde güzel şeyler yapmaya gayret ettiklerini belirterek "Esnaf ve sanatkarlarımız sadece bir mesleği icra eden insanlarımız değil aynı zamanda Ahiliğin temel ilkelerine uyan güzel insanlardır. Bize göre şoför sadece direksiyon sallayan kişi ya da kişiler değil, canımızı malımızı emanet ettiğimiz insanlardır" diyerek aynı şoförü Harun Çağlayan'a tebrik edip plaket ve hediyesini takdim etti.



Kooperatif Başkanı Okan Yalçın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül törenine e Aydın Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç ve Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ve kooperatif yöneticileri katıldı.



Kooperatif olarak 50 ay önce başlattıkları ayın şoförü uygulamasını aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Okan Yalçın, Harun Çağlayan'ın da 15 yıldır Aydın'da şoförlük yaptığını ve örnek davranışları nedeniyle bu ödüle layık görüldüğünü söyledi.



"Esnaf sadece bir mesleği icra eden değil inanılan ve güvenilen kişidir"



Bir milletin temel taşlarını oluşturan en önemli teşkilatlardan birinin de bugünkü adıyla esnaf teşkilatı, tarihten bu yana gelen adı ile Ahilik teşkilatı olduğunu belirten Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, yaptığı iş ne olursa olsun ahilik ilkelerine uyan her esnafın saygın bir görevi icra ettiğini söyledi. Saraç, "Şoförlük, canımızı, malımızı, çoluğumuzu çocuğumuzu teslim ettiğimiz bir meslektir. Onurlu bir meslektir. Böylesine önemli bir mesleği hakkıyla icra eden alperen yiğidime bu plaketi takdim etmekten dolayı çok mutluyum. Bu plaketin maddi değeri yoktur ama manevi değeri çok büyüktür" diyerek Harun Çağlayan'ı tebrik etti.



Harun Çağlayan'ın 15 yıldır mesleğini kusursuz bir şekilde icra ettiğini belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç de, Hakan Çağlayan'a ve Kooperatif Başkanı Okan Yalçın ve yönetimine başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. - AYDIN

Kaynak: İHA