Ayın polisleri ödüllendirildi
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Ayın polisleri ödüllendirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından hayata geçirilen ayın polisi uygulaması kapsamında ayın polis memurları ödüllendirildi.

05.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:37
Ayın polisleri ödüllendirildi

İl Emniyet Müdürü tarafından hayata geçirilen ayın polisi uygulaması kapsamında ayın polis memurları ödüllendirildi.


Adıyaman İl binasında düzenlenen ödül törenine, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, şube müdürleri ve ödül alan polisler katıldı.


Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, görevlerinde üstün gayret ve çalışmaları dolayısıyla farklı birimlerde çalışan polis memurlarına teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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