Ayın Personelleri Ödüllendirildi
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Ayın Personelleri Ödüllendirildi

Ayın Personelleri Ödüllendirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Ayın Personelleri ÖdüllendirildiÇankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Haziran ayında çalışma performansı ile göz dolduran personellerini ödüllendirdi.

Ayın Personelleri Ödüllendirildi

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Haziran ayında çalışma performansı ile göz dolduran personellerini ödüllendirdi. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde Esen, "Bu yıl Haziran ayı içerisinde amirlerinden takdir toplayarak "Ayın Personeli" seçilen mesai arkadaşlarımızı gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. " dedi.

Çankırı Belediyesinin geleneksel hale getirdiği "Ayın Personeli" uygulaması devam ediyor. Amirleri tarafından belirlenerek ayın personeli seçilen çalışanlar, Başkan Esen tarafından altın ile ödüllendiriliyor. Belediyenin 22 müdürlük personelleri arasında gerçekleştirilen uygulama, Belediye personelinin emeğinin takdir edilmesi ve personellerin iş performanslarının arttırılması için yapılıyor.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-07-08 Son eklenen 10 haber: Başkan Esen Birim Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı YaptıBelediye Araç Filosuna Dört İş Makinesi EklendiDevlet Bahçeli Parkı Çocuk Cıvıltıları ile Doldu Protokol Yolunda Peyzaj Düzenlemeleri TamamlandıZabıta Müdürlüğünden Pazar Esnafı ile İstişare Toplantısı Başkan Esen'den Yangın Yerinde İnceleme Başkan Esen, Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Beraberindeki Heyeti AğırladıÇankırı Belediyesinden Haftanın ÖzetiBaşkan Esen Esnaf ile Kahvaltıda Buluştu Yenimahalle'de Yol Genişletme ve Dere Islah Çalışması Başladı

Kaynak: Habermetre

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