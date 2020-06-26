Ayın 'Hilal' hali hayran bıraktı
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Ayın 'Hilal' hali hayran bıraktı

Gün batımının ardından ayın aldığı hilal görünümü Gaziantep semalarında görsel şölen oluşturdu.

Ayın 'Hilal' hali hayran bıraktı
26.06.2020 10:42 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:48

Gün batımının ardından ayın aldığı hilal görünümü Gaziantep semalarında görsel şölen oluşturdu.

Gaziantep'te ayın yeri ile güneş arasındaki açının 90'dan küçük olduğu hilal evresi görsel şölene neden oldu. Ayın hilal hali, gece ilerleyen saatlere kadar çıplak gözle de görülebildi.

Tarihte birçok önem atfedilen ayın evreleri içinde dolunay güzellik ve parlaklık, hilal ise bunlarla birlikte yenilik, doğum ve taze hayat simgesi kabul edilir.

(Resul Yanbul/İHA)

Kaynak: İHA

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