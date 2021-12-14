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Ayın gönüllü genci Ümmügülsüm Aydoğan oldu

Ayın gönüllü genci Ümmügülsüm Aydoğan oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gençlik çalışmalarında heyecanı, çalışkanlığı ve gayretleriyle Ümmügülsüm Aydoğan, ayın gönüllü genci seçildi.

DÜZCE (İHA) - Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gençlik çalışmalarında heyecanı, çalışkanlığı ve gayretleriyle Ümmügülsüm Aydoğan, ayın gönüllü genci seçildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönüllü gençlerin moral ve motivasyonunu yüksek seviyede tutmak, daha özverili çalışmaya teşvik etmek amacıyla Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı tarafından başlatılan uygulama kapsamında ayın başarılı gönüllü genci belirlendi. Komisyon tarafından yapılan değerlendirmede Ümmügülsüm Aydoğan ayın gönüllü genci seçildi.

İsa Yazıcı, "Kasım-Aralık ayındaki gençlik çalışmalarımızda heyecanı, çalışkanlığı, özveri ve gayretleriyle genç gönüllülerimizden ayın gönüllü genci olmayı hak eden Ümmügülsüm kardeşimizi tebrik ederim" dedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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