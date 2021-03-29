"Ayın Çalışanı" uygulaması kapsamında teşekkür belgelerini aldılar
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"Ayın Çalışanı" uygulaması kapsamında teşekkür belgelerini aldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Ayın Çalışanı' uygulaması kapsamında teşekkür belgelerini aldılar

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uygulamaya koyduğu "Ayın Çalışanı" kapsamında görevlerini layıkıyla yerine getiren 2 personelin teşekkür belgelerini aldılar.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uygulamaya koyduğu "Ayın Çalışanı" kapsamında görevlerini layıkıyla yerine getiren 2 personelin teşekkür belgelerini aldılar.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, uygulama hakkında bilgi vererek, "İl müdürlüğümüzde şoför olarak görev yapan Remzi Taş ile güvenlik görevlisi Yasin Dalgaz kurumumuzun yeni başlatmış olduğu 'Ayın Çalışanı ' uygulaması kapsamında teşekkür belgesi almaya hak kazandı. Bu ay da 'Ayın Çalışanı ' uygulaması kapsa arkadaşlarımızı seçmiş bulunmaktayız. Her iki arkadaşımızda görevlerini layıkıyla yerine getirmekte olup, ayrıca özverili ve duyarlı davranışları ile farkındalık göstermişleridir. Her iki arkadaşımıza da bu davranışlarından dolayı teşekkür ediyor ve kendilerini tebrik ediyorum "dedi

Öte yandan, teşekkür belgesini almaya hak kazanan 2 personel belgeleri Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın elinden aldı. - BİLECİK

'Ayın Çalışanı' uygulaması kapsamında teşekkür belgelerini aldılar
'Ayın Çalışanı' uygulaması kapsamında teşekkür belgelerini aldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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