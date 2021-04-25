Ayın batma anı adeta görsel şölen oluşturdu

Afyonkarahisar'da genelde ay ve güneşin gökyüzündeki hareketlerini takip eden kadın fotoğraf sanatçısı tarafından çekilen ayın batma anı görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi görürken izleyenleri adeta mest etti.

Afyonkarahisar'da genelde ay ve güneşin gökyüzündeki hareketlerini takip eden kadın fotoğraf sanatçısı tarafından çekilen ayın batma anı görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi görürken izleyenleri adeta mest etti.

Kentte uzun yıllardır ay ve güneş ile birlikte gökcisimleriyle alakalı fotoğraf ve video çekimi yapan fotoğraf sanatçısı Pakize Hondu'nun çektiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hondur geçtiğimiz hafta içi Ataköy mahallesi civarında ayın, dağ ve tepelerin üstünden batma anını çekerek, ortaya çıkan görsel şöleni kayıt altına aldı. Görüntüde ayın bulutların arasından süzülerek adeta gökten aşağı düşer gibi birkaç saniye içerisinde gözlerden kaybolması yer alıyor.

Hondu'nun ayrıca ay ile birlikte çektiği tarihi Karahisar Kalesi ve cami kubbeleri üzerindeki ay yıldızlı fotoğrafları da sosyal medyada büyük ilgili görüyor. Hondu ayrıca fotoğraf ve videolarını 'kıvırcıkphotography' imzası ile yayınlıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı