Ayıların güreşi kameralara yansıdı Ayıların güreşi kameralara yansıdı Tunceli'de iki ayının güreş sahnelerini aratmayan keyifli anları kameralara yansıdı.

Ayıların güreşi kameralara yansıdı

TUNCELİ - Tunceli'de iki ayının güreş sahnelerini aratmayan keyifli anları kameralara yansıdı.

Doğa ve yaban hayatı ile bilinen kentte, Hozat İlçesi'nde birbiriyle oyun oynayan iki ayı görüntülendi. Ayıların güreş sahnelerini aratmayan keyifli anları kameralara yansıdı. Görüntüleri İlçe kaymakamlığı paylaştı.

Kaymakamlık paylaşımında da"Yağışlı bir dönemin ardından havaların ısınmasıyla yeşile bürünen ilçemiz, baharda ve yaban hayatında eşsiz doğa manzaraları sunuyor. Birbiriyle oyun oynayan 2 ayının güreş sahnelerini aratmayan keyifli anları kameralara yansıdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA