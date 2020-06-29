Ayılar kovanlara dadandı, o anlar kameralara yansıdı Sivas'ta arı kovanlarına dadanan ayılar ile bekçi köpeklerinin mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta arı kovanlarına dadanan ayılar ile bekçi köpeklerinin mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Hafik ilçesi Öreğil köyünde aç kalan ayılar, bal sezonunu fırsat bilerek kovanlara dadandı. Ali Bağlama'ya ait kovanlara dadanan ayılar ile kovanların bekçiliğini yapan bir köpek arasındaki mücadele güvenlik kameralarına yansıdı. İki ayının kovanlara yaklaştığını gören bekçi köpeği, ayıları uzaklaştırmak için uzun süre mücadele verdi. Mücadelenin kazanını köpek oldu. İki kovana zarar veren ayılar bölgeyi terk etti.

"AYILAR KANGALLARIN OLDUĞU BÖLGELERE YAKLAŞMAZ"

Ayı saldırıları ile ilgili değerlendirme yapan Kangal eğitmeni ve Kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, ayıların ve kurtların Kangalların bulunduğu bölgelere yaklaşmayacağını belirterek, "Görüntüleri izledim. Orada gördüğüm kesinlikle bir kangal ırkı değil. Aynı topluluklarda belli coğrafyalarda Anadolu'nun köken olarak bölgelerinde yaşayan, çoğalan denetimsiz türeyen dediğimiz türlerdir bunlar. Dolayısıyla birebir benzer olabilir bunlar. Benzerlikleri Kangal olduğunu anlatmaz. Eğer orada bir kangal olmuş olsaydı. Ayı zaten o alana giremeyecekti. Çünkü savunduğu alanı ayı çizik almadan, Kangal ırkından darbe almadan, orayı mutlaka terk etmek zorunda. O bölgeye girmeye cesaret edemeyecekti. Bu türlerin yapabilecekleri ancak bu kadardır. Dolayısıyla orada korku salmaya çalışıyor. Ufak tefek taciz etmeye çalışıyor. Ayı bu tacizi görünce, ışıkta alınca kaçmak zorunda kalıyor" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA