Ayılar bu mahalleyi mesken tuttu
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Ayılar bu mahalleyi mesken tuttu

Ayılar bu mahalleyi mesken tuttu Gümüşhane'nin en eski mahallelerinden birisi olan Eskibağlar Mahallesine dadanan ayılar hemen her gece mahallenin içerisine iniyor Gümüşhane'nin en eski mahallelerinden birisi olan Eskibağlar Mahallesine dadanan ayılar hemen her gece mahallenin içerisine iniyor.

28.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:49

Ayılar bu mahalleyi mesken tuttu

Gümüşhane'nin en eski mahallelerinden birisi olan Eskibağlar Mahallesine dadanan ayılar hemen her gece mahallenin içerisine iniyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin en eski mahallelerinden birisi olan Eskibağlar Mahallesine dadanan ayılar hemen her gece mahallenin içerisine iniyor.

Gümüşhane-Bayburt karayolu üzerindeki mahallede bazı geceler karayoluna, çevre yolu tünellerinin üzerine kadar inen ayılar bölgede bulunan bahçelere dadanırken, bazı vatandaşların kovanlarını da parçaladı.

Mahalle sakinleri tarafından sık sık görüntülenen ayıların evlerin önlerine kadar gelmeleri tedirginlik oluştururken birçok vatandaş ayılarla karşılaştığını ifade etti.

Mahalle muhtarı Musa Gündüz, 2 yıldır mahallelerine dadanan ayılar için ilgili kurumlara müracaat ettiklerini ve ayıların izlenmeye başladığını söyledi. Zaman zaman su arızası için mahallenin üst tarafına çıktıklarında ayılarla karşılaştıklarını dile getiren Gündüz, şehrin en yeşil mahallelerinden birisi olan Eskibağlar Mahallesine yoldaki yoğun trafiğe rağmen inen ayılara bir çare bulunmasını istedi.

Ayılar bu mahalleyi mesken tuttu

Kaynak: İHA

Manşet

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