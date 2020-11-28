Ayılar 50 kovanı parçaladı, 100 kilo balı yedi
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Ayılar 50 kovanı parçaladı, 100 kilo balı yedi

28.11.2020 17:31 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:36

Ayılar 50 kovanı parçaladı, 100 kilo balı yedi Tunceli'de bir köyde ayılar, 50 arılı kovanı parçaladı, çadırda bulunan 100 kilo balı da yedi.

Ayılar 50 kovanı parçaladı, 100 kilo balı yedi

TUNCELİ - Tunceli'de bir köyde ayılar, 50 arılı kovanı parçaladı, çadırda bulunan 100 kilo balı da yedi. Vatandaşlar, ayıların kendilerine verdiği zararın 50 bin TL civarında olduğunu söyledi.

Olay,Pülümür İlçesi'ne bağlı Elmalı Köyü'nde meydana geldi. Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan ayılar, köyde bulunan Özcan Sırma ile Hüseyin Yoleri 'ne ait 50 arılı kovanı parçaladı. Arılar telef olurken,kovanların yanında bulunan çadırdaki 100 kilogram balı da yiyen ayılar,ciddi anlamda zarara neden oldu.

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Kovanları parçalanan vatandaşlardan Özcan Sırma, ayıların kendilerine verdiği zararın 50 bin lira civarında olduğunu aktardı.

Ayılar 50 kovanı parçaladı, 100 kilo balı yedi
Ayılar 50 kovanı parçaladı, 100 kilo balı yedi
Ayılar 50 kovanı parçaladı, 100 kilo balı yedi
Ayılar 50 kovanı parçaladı, 100 kilo balı yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ

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