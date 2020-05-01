Ayılar 2 büyükbaş hayvanı telef etti
01.05.2020 16:01 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:05
Muş'ta ayıların saldırdığı 2 büyükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi.
Muş'ta ayıların saldırdığı 2 büyükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi.
Besici Sinan Ertuğrul, yaptığı açıklamada, geçimini sağladığı hayvanlarının ayıların saldırılarına maruz kaldığını söyledi.
Bir hafta arayla 2 hayvanının ayı saldırısı sonucu telef olduğunu belirten Ertuğrul, vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
Son zamanlarda ayıların yerleşim yeri yakınına kadar indiğini aktaran Ertuğrul, ayı saldırılarına karşı önlem alınması gerektiğini ifade etti.
Kaynak: AA