Ayı yavrusu yiyecek ararken kafasını tenekeye sıkıştırdı

Sivas'ın Divriği ilçesinde aç kalan yavru ayı doğada yemek ararken içinde yemek olabileceğini düşündüğü tenekeye kafasını sıkıştırdı

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde aç kalan yavru ayı doğada yemek ararken içinde yemek olabileceğini düşündüğü tenekeye kafasını sıkıştırdı.

Divriği ilçesinde minibüsçülük yapan Celal Yalçın ve Sait Yalçın Cürek mevkinde kafasına tenekeye sıkıştırmış ayı yavrusuyla karşılaştı. Kafasındaki tenekeyi çıkarmaya çalıştığını fark eden vatandaşlar yavru ayıya yardım etmek üzere yakalayarak kontrol altına aldı. Yavru ayıyı kontrol altına alan vatandaşlar ayının tenekeye sıkışan kafasını kurtarmak için uzun süre çaba sarf etti. Kafasındaki tenekeden kurtulan ayı daha sonra tedavisinin ardından tekrarda doğal hayatını bırakıldı.

Cep telefonu ile kaydedilen ayının tenekeye kafasını sıkıştırdığı görüntüler sosyal medya da paylaşılınca büyük ilgi gördü. Vatandaşların yavru ayıyı kurtarma çalışmaları vatandaşların beğenisini kazandı.