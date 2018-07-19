Ormandan Gelen Vahşi Ayı, Serinlemek İçin Evin Havuza Girdi
ABD'de sıcaktan bunalan ayı, girdiği evin bahçesinde havuz keyfi yaptı, o anlar drone yardımıyla görüntülendi.
ABD'nin Los Angeles şehrindeki Granada Hills mahallesinde sıcaklardan bunalan ayı, su aramak için evlerin bahçesinde dolaşmaya başladı. Bulduğu bir havuzda serinleyen hayvan, ardından kısa bir mahalle turuna da çıktı.
UYUTUP ORMANA BIRAKTILAR
İhbar üzerine olay yerine gelen görevliler, sakinleştirici iğneyle uyuttukları ayıyı doğal ortamına bıraktı. Ayının havuza girip mahalleyi turladığı anlar drone yardımıyla görüntülendi.
YORUMLAR (9)
-
Vahsi degil Sevimli ayi diye yazcaktiniz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
neden hemen ''''VAHŞİ'''' sıfatıyla ötekileştiriyorsunuz ayıyı.Cevap Yaz 3 Yayından KaldırÇOK: Bir gün karşılaşırsan neden ötekileştirildiğini anlarsınYayından Kaldır
-
Bu dünyada sadece hayvanlar olsaydı,,inanın dünyada tüm canlılar mutlu olurlardı,insanlı oglu dünyayı yaşanmaktan çıkardı,hayvanların bile vermedigi zararları doğaya verdi,dünyayı yaşanmaz hale getirdi.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
vahşimi ? tek vahşi hayvan insanoğlu. doğadaki canlılar tabiat ne gerektiriyorsa o düzene sadık yaşıyorlar. onlar çıkar için değil yaşamak için avlanıp besleniyorlar. kendileride avladıkları gibi başka canlılarda onları avlıyor ve habitat döngüsü sağlıkla yürüyor. biz ne yapıyoruz insanoğlu olarak ? çıkarımız için keyfimiz için eğlenmek için spor niyetine de avlanıp öldürüyoruz. bu zavallıların kürklerine bile göz dikip yaşam haklarını ellerinden alıyoruz. kim barbar kim vahşi ? onlarmıCevap Yaz 5 Yayından Kaldır