Ormandan Gelen Vahşi Ayı, Serinlemek İçin Evin Havuza Girdi

ABD'nin Los Angeles şehrindeki Granada Hills mahallesinde sıcaklardan bunalan ayı, su aramak için evlerin bahçesinde dolaşmaya başladı. Bulduğu bir havuzda serinleyen hayvan, ardından kısa bir mahalle turuna da çıktı.

UYUTUP ORMANA BIRAKTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen görevliler, sakinleştirici iğneyle uyuttukları ayıyı doğal ortamına bıraktı. Ayının havuza girip mahalleyi turladığı anlar drone yardımıyla görüntülendi.