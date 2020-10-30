Ayı saldırısına uğrayan kişi taburcu edildi
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Ayı saldırısına uğrayan kişi taburcu edildi

30.10.2020 15:01 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:01
Ayı saldırısına uğrayan kişi taburcu edildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, ayı saldırısı sonucu yaralanarak tedavi altına alınan Adem Bozkurt (46), taburcu edildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, ayı saldırısı sonucu yaralanarak tedavi altına alınan Adem Bozkurt (46), taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cuma köyünde yaşayan Bozkurt, 10 gün önce köyünün çevresindeki ormanlık alanda mantar toplarken ayı saldırısına uğradı.

Kendisine saldıran ayıdan köpeklerin sayesinde kurtulduktan sonra kendi imkanlarıyla köyüne gelen Bozkurt, muhtar tarafından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Ayının saldırısı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bozkurt, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

"Kurtulacağım hiç aklıma gelmedi"

Bozkurt, AA muhabirine, mantar toplarken ayı saldırısına uğradığını belirterek, "O an ilk aklımdan geçen 'Bu hayvan beni öldürür.' oldu. Kurtulacağım hiç aklıma gelmedi. Köpeğim gelip ayının ayağını ısırınca beni bıraktı. Kurtulduğuma inanamıyorum. Verilmiş sadakamız varmış." diye konuştu.

Bozkurt, köylerinin çevresinde ayıların çoğaldığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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