Ayı Saldırısı Sonucu Yaralandı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde ayı saldırısına uğrayan 1 kişi yaralandı.

Gerger'e bağlı Tillo köyünde bahçeye giden Ramazan Alp (29), iki ayının saldırısına uğradı. Ayıların saldırısından kurtulmak için mücadele eden ve koşarak yardım isteyen Alp'ın yardımına köylüler yetişti.

Ayıların saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Alp, 112 Acil Sağlık ekibince Gerger Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alp, burada yapılan müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.