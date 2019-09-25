Ayı kurtarma operasyonu
Giresun'un Keşap ilçesinde dikenli tellere takılan ayı kurtarıldı.
Giresun'un Keşap ilçesinde dikenli tellere takılan ayı kurtarıldı.
İlçenin Erköy köyünde, fındık bahçesinin çevresindeki dikenli tellere takılan ayıyı fark eden vatandaşlar, durumu Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirildi.
Olay yerine gelen DKMP ve Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerince iğneyle uyuttukları ayıyı kurtardı.
Sağlık durumu iyi olan ayı, yeniden doğaya bırakıldı.