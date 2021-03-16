Ayı Kayası Tabiat Parkı, yürüyüş tutkunlarının adresi oldu
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Ayı Kayası Tabiat Parkı, yürüyüş tutkunlarının adresi oldu

16.03.2021 14:32 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:41
Ayı Kayası Tabiat Parkı, yürüyüş tutkunlarının adresi oldu

BOLU'da, fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri olan Ayı Kayası Tabiat Parkı, doğayla iç içe olmak isteyenlerin yeni adresi oldu.

BOLU'da, fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri olan Ayı Kayası Tabiat Parkı, doğayla iç içe olmak isteyenlerin yeni adresi oldu. Yürüyerek zirveye çıkan doğa tutkunları eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.

Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde yer alan 248 hektar büyüklüğündeki Ayı Kayası Tabiat Parkı, doğaseverlerin akınına uğruyor. Kayın, sarıçam ve göknar ağaçlarıyla çevrili tabiat parkına gelen tatilciler, doğa yürüyüşü, bisiklete binme, trekking ve foto safari gibi aktivitelerle neşeli zaman geçiriyor. Özellikle doğa yürüyüşü için bölgeye gelen tatilciler, zirveye çıkarak eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor. Tabiat parkının zirvesine çıkıldığında kentin ormanlarla çevrili manzarası tatilcileri hayran bırakıyor.Yedigöller'de insan yoğunluğunun yaşandığı dönemlerde de tatilciler vadinin üzerinde yer alan Ayı Kayası Tabiat Parkı'na yönlendiriliyor. Piknik ünitelerinin de yer aldığı tabiat parkına kamp yapmak isteyenler için de alanlar hazırlanacak.


Ayı Kayası Tabiat Parkı, yürüyüş tutkunlarının adresi oldu
Ayı Kayası Tabiat Parkı, yürüyüş tutkunlarının adresi oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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