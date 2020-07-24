Ayı Kardeşler: Vahşi Yaşam Filmi Ayı Kardeşler: Vahşi Yaşam filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ayı Kardeşler: Vahşi Yaşam filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Ayı Kardeşler animasyon serisinin yeni halkası Ayı Kardeşler: Vahşi Yaşam filmini yine Leon Ding yönetirken senaryoda Tachi Cui ve Rachel Xu'nun imzaları var. Yönetmen: Ding Liang Senaryo: Tachi Cui, Rachel Xu Filmin Türü: Animasyon Orijinal Adı: Bonnie Bears: The Wild Life Yapımcı Firma: Bir Film Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: Çin Orijinal Dili: Çince Filmin Süresi: 99 dk. Dağıtıcı Firma: Bir Film Vizyon Tarihi: 15.01.2021 Ayı Kardeşler: Vahşi Yaşam Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com