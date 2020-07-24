Ayı Kardeşler: Vahşi Yaşam Filmi
Ayı Kardeşler: Vahşi Yaşam filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ayı Kardeşler: Vahşi Yaşam filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
24.07.2020 08:54 | Son Güncelleme: 24.07.2020 08:57
Ayı Kardeşler animasyon serisinin yeni halkası Ayı Kardeşler: Vahşi Yaşam filmini yine Leon Ding yönetirken senaryoda Tachi Cui ve Rachel Xu'nun imzaları var.
Yönetmen: Ding Liang
Senaryo: Tachi Cui, Rachel Xu
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Bonnie Bears: The Wild Life
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Çin
Orijinal Dili: Çince
Filmin Süresi: 99 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 15.01.2021
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Kaynak: InterSinema.com