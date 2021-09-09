Ayı güpegündüz mahalleye indi...Çocuklar kovaladı, ayı kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayı güpegündüz mahalleye indi...Çocuklar kovaladı, ayı kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ayı güpegündüz mahalleye indi.

Ayı güpegündüz mahalleye indi...Çocuklar kovaladı, ayı kaçtı

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen ayı, mahalleyi birbirine kattı. Çöp konteynerlerinin üzerine çıkan ayı, mahallede hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Ayının kaçtığı, çocukların kovaladığı anlar cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Ormanları'nda yaşayan boz ayılar, günübirlik ilçe merkezine iniyor. Karınlarını doyurmak için ilçe merkezine inen boz ayılarla vatandaşlar arasında da ilginç olaylar yaşanıyor.

Son olarak gündüz vakti Sarıkamış TOKİ Lojmanları'na inen boz ayı adeta mahalleyi birbirine kattı. Köpeklerin saldırdığı ayı hiçbir şeyi umursamazken, ayı ile çocuklar arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Çocukların peşine düştüğü boz ayı hem kaçtı hem de önüne çıkan çöp konteynerinin üzerine çıkarak adeta çocuklarla eğlenircesine yiyecek aradı.

Çocuklarla boz ayı arasında yaşanan kovalamaca görenleri gülümsetirken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Ayı güpegündüz mahalleye indi...Çocuklar kovaladı, ayı kaçtı
Ayı güpegündüz mahalleye indi...Çocuklar kovaladı, ayı kaçtı
Ayı güpegündüz mahalleye indi...Çocuklar kovaladı, ayı kaçtı
Ayı güpegündüz mahalleye indi...Çocuklar kovaladı, ayı kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Otel yöneticisi, 'Bebiş' adını verdiği bozayının 10 metre yakınına gelip selfie çekti
Otel yöneticisi, "Bebiş" adını verdiği bozayının 10 metre yakınına gelip selfie çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Faik Öztrak Murat Kurum Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Derya Baykal Haluk Levent Ferhan Şensoy
Spor Diego Marcao Çağdaş Atan Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ayı güpegündüz mahalleye indi...Çocuklar kovaladı, ayı kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 23:12:15. #1.16#

title