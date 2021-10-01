Ayı çöpte yiyecek aradı, çevredekiler o anları görüntülemeye çalıştı - Haberler
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Ayı çöpte yiyecek aradı, çevredekiler o anları görüntülemeye çalıştı

Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Haberler | Güncel
Ayı çöpte yiyecek aradı, çevredekiler o anları görüntülemeye çalıştı

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, ormandan yiyecek bulmak için inen ayı, çevredekilerin ilgi odağı oldu.

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, ormandan yiyecek bulmak için inen ayı, çevredekilerin ilgi odağı oldu. Çöpü karıştıran ayıyı izleyen kalabalık, o anları saniye saniye kaydetti.

Gündüz saatlerinde ormandan inerek TOKİ konutları bölgesine gelen bozayı, çöpte yiyecek aradı. Çevrede ayıyı görenlerden bazıları kaçarken, diğerleri de cep telefonu ile o anları saniye saniye kayıt altına aldı. Bazı kişiler ise ayıya yaklaşarak selfie yaptı. Ayıların yiyecek bulmak için sık sık bölgeye indiğini belirten Deniz Demir, "Sarıkamış'ın her yerinde gece veya gündüz karşınıza ayı çıkabilir. Adeta insanlarla iç içe yaşayan ayılar, yiyecek bulmak için gündüzleri ilçedeki çöplere bile geliyor. Sürü halinde ise genelde ilçenin çöpünün döküldüğü alana gidiyorlar. Bugüne kadar kimseye zarar vermediler. Ama yine de temkinli olmaz lazım" dedi. Evlerin önündeki çöpleri karıştırıp bulduğu yiyecekleri yiyen ayı ise daha sonra bölgeden uzaklaştı.


Ayı çöpte yiyecek aradı, çevredekiler o anları görüntülemeye çalıştı

Ayı çöpte yiyecek aradı, çevredekiler o anları görüntülemeye çalıştı

Ayı çöpte yiyecek aradı, çevredekiler o anları görüntülemeye çalıştı

Ayı çöpte yiyecek aradı, çevredekiler o anları görüntülemeye çalıştı

Ayı çöpte yiyecek aradı, çevredekiler o anları görüntülemeye çalıştı

Ayı çöpte yiyecek aradı, çevredekiler o anları görüntülemeye çalıştı

Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ayı çöpte yiyecek aradı, çevredekiler o anları görüntülemeye çalıştı - Haberler
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