Ayhancan Güven, Silverstone'da zafere ulaştı

İSTANBUL/ DHA

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Silverstone pistinde koşulan Porsche Mobil1 Supercup dördüncü ayağında birinci oldu.

30 pilotun mücadele ettiği yarışın sıralama turlarında 2: 02.288 ile en iyi zamanı kaydeden Güven, aynı zamanda bu zamanıyla pist rekorunu da kırarak bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

F1 destek serisi Porsche Supercup'ın Britanya yarışına ilk sıradan başlayan 21 yaşındaki sporcu, 13 tur boyunca liderliğini koruyarak birinciliği elde etti. Damalı bayrağın altından geçen ilk isim olan Ayhancan Güven, birincilik kupasını alırken podyumda İstiklal Marşımızı dinletti ve şampiyona tarihinde ilk sezonunda yarış kazanan ilk pilot olmayı başardı.

Kaynak: DHA