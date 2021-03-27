Ayhancan Güven sezona zaferle başladı
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Ayhancan Güven sezona zaferle başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ayhancan Güven sezona zaferle başladı

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'in 1. yarışında zafere ulaştı.

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Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'in 1. yarışında zafere ulaştı.

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'in 1. yarışında harika bir performans ortaya koydu. Bahreyn Uluslararası Pisti'nde sahne alan Güven, pole pozisyonundan başladığı yarışta bitiş çizgisinden ilk sırada geçmeyi başardı. Bu sonuçla başarılı pilot, sezonun ilk zaferine ilk yarışından ulaşmış oldu.

Yarışa 1. sıradan başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, ilk turlarla birlikte ritmini buldu. Güçlü bir sürüş sergileyerek rakiplerine geçiş şansı vermeyen Güven, kendisi adına sezonun ilk zaferini elde etti. Başarılı pilot, yarın saat 15.20'de gerçekleştirilecek hafta sonunun ikinci yarışında da zafer kovalayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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