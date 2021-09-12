Ayhancan Güven, Porsche Supercup'ta son haftayı podyumda noktaladı

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup Serisi'nin son haftasında İtalya'nın Monza kentinde koşulan iki yarışta da başarılı sonuçlar elde etti. 23 yaşındaki pilot, cumartesi günü koşulan ilk yarışta birinci, bugün yapılan yarışta ise üçüncü olmayı başardı. Ayhancan Güven, Porsche Supercup'ın bu hafta Monza'da noktalanmasının ardından Porsche Carrera Cup'ta zaferler elde etmeye çalışacak.

Cumartesi günü koşulan yarışa ilk sıradan başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, yarış boyunca harika bir performans ortaya koydu. Güven, liderliği kimseye bırakmadığı mücadeleyi damalı bayrağın altından birinci sırada geçerek noktaladı. Bugün koşulan ve sezonun son yarışı olan mücadelede ise yarışa yedinci sırada başlayan Ayhancan, çok iyi bir sürüş yakaladı. Rakiplerini birer birer geçerek üst sıralara tırmanan Ayhancan, yarışı üçüncü bitirerek Porsche Supercup'ın son haftasını podyumda tamamladı.Ayhancan Güven, Porsche Supercup'ın noktalanmasının ardından bu sezon devam eden Porsche Carrera Cup'ta zaferler elde etmeye çalışacak.