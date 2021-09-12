Ayhancan Güven, Porsche Supercup serisinde son haftayı podyumla tamamladı - Haberler Spor
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Ayhancan Güven, Porsche Supercup serisinde son haftayı podyumla tamamladı

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Ayhancan Güven, Porsche Supercup serisinde son haftayı podyumla tamamladı

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup serisinin son haftasını podyumla tamamladı.

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup serisinin son haftasını podyumla tamamladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Ayhancan Güven, İtalya'nın Monza kentinde düzenlenen son hafta organizasyonunda ilk yarışı birinci, ikinci yarışı ise üçüncü sırada bitirdi.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Supercup'ın noktalanmasının ardından bu sezon Porsche Carrera Cup'ta mücadele etmeyi sürdürecek.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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Haber: Ayhancan Güven, Porsche Supercup serisinde son haftayı podyumla tamamladı - Haberler Spor
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