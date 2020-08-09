Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup'ta ilk birinciliğine ulaştı
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Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup'ta ilk birinciliğine ulaştı

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup 2020'ninbeşinci yarışında ilk birinciliğine Britanya'da ulaştı.

Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup'ta ilk birinciliğine ulaştı
09.08.2020 16:17 | Son Güncelleme: 09.08.2020 16:20

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup 2020'ninbeşinci yarışında ilk birinciliğine Britanya'da ulaştı. Arzuladığı birinciliğe efsanevi Silverstone Pisti'nde ulaştığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Ayhancan Güven, "Bu birincilik şampiyonluk umutlarımızı taze tutmamı sağladı. Bu birinciliği bana her koşulda destek veren takımıma ve Red Bull aileme armağan ediyorum" dedi.

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, bu sezonun ilk birinciliğine Britanya'da ulaştı. 2020 Porsche Mobil 1 Supercup'ınbeşinci yarışında SilverstonePisti'nde piste çıkan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, ilk cepten başladığı yarışta damalı bayrağın altından geçen ilk pilot oldu. Startla birlikte temposunu arttıran Ayhancan Güven, rakiplerini geride bırakmayı başardı. Bitişe ilk sırada giden Ayhancan Güven, bu sonuçla pilotlar sıralamasında 80 puanla 3. sıradaki yerini korudu.

AYHANCAN GÜVEN: "ŞAMPİYONLUK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Nefesleri kesen yarışı baştan sona kontrol etmeyi başaran Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, kariyerinin ilk Porsche Mobil 1 Supercup zaferine ulaştığı Silverstone Pisti'nde kariyerinin ikinci yarış birinciliğine erişti. Yeni sezonda ilk kez podyumun en üst basamağına çıkan Ayhancan Güven, "Sezon başından beri beklediğim birinciliğe ulaşmayı başardım. Artık şeytanın bacağını kırdım. Bu galibiyetle şampiyonluk umutlarımı da taze tutmayı başardım. Bu birinciliği bana her koşulda destek veren takımıma ve Red Bull aileme armağan ediyorum. Porsche Mobil 1 Supercup'ta şampiyonluk için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Porsche Mobil 1 Super cup İspanya GP'si 16 Ağustos'ta koşulacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

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