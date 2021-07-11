Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası'nın 5. ayağındaki yarışlardan ikincisini kazandı
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Hollanda'da düzenlenen 2021 Porsche Carrera Kupası Almanya serisinin 5. ayağının ikinci yarışında ilk sırayı aldı.
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Hollanda'da düzenlenen 2021 Porsche Carrera Kupası Almanya serisinin 5. ayağının ikinci yarışında ilk sırayı aldı.
Hollanda'nın ev sahipliğindeki organizasyon, Zandvoort Pisti'nde yapıldı. İlk yarışı 3. sırada bitiren Red Bull sporcusu Ayhancan, ikinci yarışta ise podyumun zirvesine çıktı.
Porsche Carrera Kupası Almanya serisinde 2. yarış birinciliğini elde eden Ayhancan, pilotlar klasmanında 167 puanla ikinci sıraya yükseldi. Şampiyonayı, 202 puanla Hollandalı Larry ten Voorde önde götürüyor.
Serinin 6. ayağı, 6-8 Ağustos tarihlerinde Almanya'daki Nürburgring Pisti'nde koşulacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer