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Ayhancan Güven, Macaristan Grand Prix'inde 2'nci oldu

Türkiye'nin öne çıkan motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup 2020'nin 3'üncü yarışı olan Macaristan Grand Prix'inde 2'nci oldu.

Ayhancan Güven, Macaristan Grand Prix'inde 2'nci oldu
19.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:29

Türkiye'nin öne çıkan motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup 2020'nin 3'üncü yarışı olan Macaristan Grand Prix'inde 2'nci oldu.

Red Bull açıklamasına göre, Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup 2020 sezonun 3'üncü yarışında iyi bir performans ortaya koydu.

Macaristan Grand Prix'sinde piste çıkan Güven, 2'nci cepten başladığı yarışta bitiş çizgisinden de 2'nci sırada geçmeyi başardı.

Hungaroring'deki mücadele sonunda üst üste 2'nci kez podyuma çıkan Güven, sürücüler klasmanında da 2'nci sıraya yükseldi.

Porsche Mobil 1 Supercup 4'üncü yarışı Büyük Britanya'da gerçekleştirilecek.

Silverstone'da gerçekleştirilecek yarış, 2 Ağustos'ta düzenlenecek.

Kaynak: AA

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