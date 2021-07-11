Ayhancan Güven Hollanda'da zirvede
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Ayhancan Güven Hollanda'da zirvede

Ayhancan Güven Hollanda'da zirvede
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından Ayhancan Güven, 2021 Porsche Carrera Cup Almanya serisinin 5'inci ayağı Hollanda'da zafer kazandı.

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından Ayhancan Güven, 2021 Porsche Carrera Cup Almanya serisinin 5'inci ayağı Hollanda'da zafer kazandı.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2021 Porsche Carrera Cup Almanya serisinin 5'inci ayağı Hollanda'da bir podyum, bir de 1'incilik kazanmayı başardı. Zandvoort Pisti'ndeki ilk yarışı 3'üncü bitiren Güven, 2'nci yarışta ise podyumun en üst basamağını elde etti.

2021 Porsche Carrera Cup Almanya Serisi takviminin 5'inci ayağı Hollanda'da başarılı bir performans ortaya koyan Ayhancan Güven, 2'nci yarışa pole pozisyonunda başladı. Başarılı pilot, startta Larry ten Voorde'nin önünü kapatmaya çalıştığı sırada, çaylak pilot Loek Hartog boşluğu değerlendirerek liderliğe yükseldi. 2'nci sırada liderlik takibini sürdüren Güven, yarışın bitimine 12 dakika kala 1'inciliği çaylak pilotun elinden aldı. Yarışın geri kalanında ilk sırayı kimseye bırakmayan Ayhancan Güven, damalı bayrağın altından 1'inci geçti.Ayhancan Güven, bu sonuçla Porsche Carrera Cup Almanya serisinde 2'nci yarış 1'inciliğini elde ederken, pilotlar sıralamasında da 167 puanla 2'nci sıraya yükseldi. Heinrich, 164 puanla 3'üncü sıraya gerilerken, Larry ten Voorde 202 puanla en üst basamakta yer aldı. Serinin 6'ncı ayağı 6-8 Ağustos tarihleri arasında Almanya'daki Nürburgring Pisti'nde koşulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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