Ayhancan Güven Hollanda'da zirvede

Ayhancan Güven, 2021 Porsche Carrera Cup Almanya serisinin beşinci ayağı Hollanda'da bir podyum, bir de birincilik kazanmayı başardı.

Ayhancan Güven, 2021 Porsche Carrera Cup Almanya serisinin beşinci ayağı Hollanda'da bir podyum, bir de birincilik kazanmayı başardı. Zandvoort Pisti'ndeki ilk yarışı üçüncü bitiren Ayhancan Güven, ikinci yarışta ise podyumun en üst basamağını elde etti.

Başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2021 Porsche Carrera Cup Almanya serisinin beşinci ayağı Hollanda'da zafer kazandı. Monza'da çifte podyum gören başarılı pilot, Porsche Carrera Cup Almanya takviminin beşinci durağı Hollanda'daki ilk yarışta podyumda yer alırken, ikinci yarışı birinci bitirmeyi başardı. Bu sonuçla Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Almanya serisinde pilotlar sıralamasında ikinci sıraya yükseldi.

2021 Porsche Carrera Cup Almanya Serisi takviminin beşinci ayağı Hollanda'da başarılı bir performans ortaya koyan Ayhancan Güven, ikinci yarışa pole pozisyonunda başladı. Ayhancan Güven, startta Larry ten Voorde'nin önünü kapatmaya çalıştığı sırada, çaylak pilot Loek Hartog boşluğu değerlendirerek liderliğe yükseldi. İkinci sırada liderlik takibini sürdüren Güven, yarışın bitimine 12 dakika kala birinciliği çaylak pilotun elinden aldı. Yarışın geri kalanında ilk sırayı kimseye bırakmayan Ayhancan Güven, damalı bayrağın altından birinci geçti.

Ayhancan Güven, bu sonuçla Porsche Carrera Cup Almanya serisinde ikinci yarış birinciliğini elde ederken, pilotlar sıralamasında da 167 puanla ikinci sıraya yükseldi. Heinrich 164 puanla üçüncü sıraya gerilerken, Larry ten Voorde 202 puanla en üst basamakta yer alıyor. Serinin altıncı ayağı 6-8 Ağustos tarihleri arasında Almanya'daki Nürburgring Pisti'nde koşulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı