Ayhancan Güven'den ilk podyum
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Ayhancan Güven'den ilk podyum

Ayhancan Güven'den ilk podyum
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup Serisi'nin ikinci yarışında ilk podyum derecesine ulaştı.

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup Serisi'nin ikinci yarışında ilk podyum derecesine ulaştı. Avusturya'daki Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta iyi bir performans gösteren Ayhancan Güven, ikinci cepten başladığı yarışta ikinci olmayı başardı.

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup Serisi'nde ilk podyum derecesine Avusturya'da ulaştı. Porsche Supercup takviminin ikinci yarışı Red Bull Ring'de koşulurken Ayhancan Güven iyi bir performans ortaya koydu. Mücadeleye ikinci cepten başlayan başarılı pilot, bitiş çizgisinden de ikinci sırada geçmeyi başardı. Bu sonuçla başarılı pilot, sezonun ilk poydum derecesine ulaşmış oldu.

Yarışa 2. sıradan başlayan Ayhancan Güven, ilk virajda rakiplerinin baskısına çok iyi bir sürüşle karşı koydu. Bu noktadan sonra konumunu korumayı başaran ve damalı bayrağın altından ikinci sırada geçen Ayhancan Güven, kendisi adına sezonun ilk podyumunu elde etti. 2021 Porsche Supercup takviminin 3. yarışı 4 Temmuz'da yine Avusturya'da gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Ayhancan Güven'den ilk podyum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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