Ayhancan Güven Bahreyn'de duble yaptı
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Ayhancan Güven Bahreyn'de duble yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ayhancan Güven Bahreyn'de duble yaptı

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'in 2. yarışında da zafere ulaştı.

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Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'in 2. yarışında da zafere ulaştı.

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'in 2. yarışında çok iyi bir performans ortaya koydu. Bahreyn Uluslararası Pisti'nde sahne alan Güven, pole pozisyonundan başladığı yarışta bitiş çizgisinden ilk sırada geçmeyi başardı. Bu sonuçla başarılı pilot, hafta sonu gerçekleştirilen iki yarışı da kazanmış oldu.

Yarışa 1. sıradan başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, yarışı en yakın rakibinin 11 saniye önünde bitirerek hafta sonunun ikinci yarışını da kazandı. Bahreyn'de duble yapan başarılı pilot yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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