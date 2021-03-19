Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup'ta şampiyonluk için yeni takımını buldu
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Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup'ta şampiyonluk için yeni takımını buldu

19.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:16
Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup'ta şampiyonluk için yeni takımını buldu

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, yeni sezona yeni takımla başlayacak.

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, yeni sezona yeni takımla başlayacak. Güven, kariyerinin ilk şampiyonluğu için BWT Lechner Racing takımıyla mücadele edecek. 2021 Porsche Supercup takvimi 20-23 Mayıs'taki Monte Carlo Grand Prix ile başlayacak.

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven'in 2021 Porsche Supercup sezonunda mücadele edeceği yeni takımı belli oldu. Ayhancan Güven, yeni sezonda şampiyonanın en önemli takımı olarak değerlendirilen BWT Lechner Racing'in direksiyonunda yer alacak. Porsche Junior programına kabul edilen başarılı pilot, Porsche Supercup'ta son iki sezonu podyumda tamamlamıştı. Güven, BWT Lechner Racing ile bu kategoride kariyerinin ilk şampiyonluğunu kovalayacak.

11 takımlar şampiyonluğu var

2014 yılından bu yana takımlar şampiyonluğunu kimselere bırakmayan ve toplamda 11 şampiyonluğu bulunan BWT Lechner Racing'te mücadele edeceği için çok mutlu olduğunu dile getiren Ayhancan Güven, "Porsche Junior pilotu olarak 2021 sezonunda Porsche Mobil 1 Supercup'a BWT Lechner Racing ile katılacağım. Burada olduğum ve bu takım ile çalışacağım için mutluyum. Walter'ı gururlandırmak ve Lechner Racing ailesini zirvede tutmak istiyorum" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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