Ayhan Zeytinoğlu: "Büyümeyi, ekonomide iyileşme sinyallerini teyit etmesi açısından olumlu...

02.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:20

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye'nin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9'luk büyümesini, ekonomide iyileşme sinyallerini teyit etmesi açısından olumlu değerlendirdiklerini belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladığını anımsatarak, buna göre Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyüme kaydettiğini aktardı.

Büyümenin üçüncü çeyrekten itibaren pozitife geçeceğini beklediklerini anlatan Zeytinoğlu, "Nitekim beklentilerimizle uyumlu olarak yeniden büyümeye geçildi ve yüzde 0,9 büyüme sağlandı. Büyümeyi, ekonomide iyileşme sinyallerini teyit etmesi açısından olumlu değerlendiriyoruz. Tahminimizce rakamlar önümüzdeki çeyrekte daha iyi gelecek. Yılın son çeyreğinde ise baz etkisiyle büyüme oranının yüzde 5'in üzerinde gerçekleşebileceğini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, inşaat sektörü dışında büyümeye her sektörden pozitif katkı geldiğine değinerek, ihracat artışlarının ivmelenerek devam edebilmesini arzuladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA