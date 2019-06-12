Ayhan: "Sinop plansız hale gelmiş durumda"

Sinop'un imar planına yönelik, Sinop Çevre Dostları Derneği tarafından yapılan iptal talebi Samsun 1. İdare Mahkemesi, yapılan son değişikliklerle, 2016 yılında kabul edilen Sinop imar planı iptal edildi. Konuyla ilgili Sinop Belediye Meclisi toplantı gerçekleştirerek ilk adımı attı.

"Sinop plansız hale gelmiş durumda"

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz ay Samsun 1. İdare Mahkemesi kararıyla son yapılan revize imar planlarımız iptal olmuştu. Bu vesileyle şu anda bütün Sinop plansız hale gelmiş durumda. Mahkeme kararı ile iptal olduktan sonra bizim meclis kararı almamız gerekiyordu. Dün ilk belediye meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Bu konu ile ilgili ve yeni imar planı yapılması kararı aldık. Bu kararla birlikte yeni imar planını yapmak için adım adım ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

"3 adet planımız var"

Belediye Başkanı Ayhan şöyle devam etti: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bekleyen 1/25 binlik revizyonu ile ilgili talebimiz var. 3 madde üzerine kurulu itirazımız var. Bu talebin de bu süreçte yerine getirilip bu revizyon planının da gerçekleştirilmesi ve koruma amaçlı imar planımızın da gerçekleştirilmesi ile birlikte bu 3 planı üst üste koyarak Sinop'un bir daha imar planı tadilatına gerek kalmayacağı, sağlıklı bir imar planıyla Sinopluları buluşturmayı ümit ediyoruz."

"İmar planı düzenlemesi en az 1 yıl sürecek"

Yeni imar planı sürecinin çok titizlikle yapılması gereken çalışma olduğunu ifade eden Barış Ayhan, "En az 1 yıl süreceğini tahmin ediyoruz. İstinaf mahkemesine itiraz ettik. Bu itiraz neticesinde eğer Samsun 1. İdare Mahkemesinin almış olduğu karar bozulmuş olursa eski imar planımıza kavuşacağız. Mahkeme bu kararı bozsa bile biz belediye olarak Sinop'a yeni imar planı yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Biz yine de imar planı yapmamız için atmamız gereken adımları atacağız. Amacımız yeni imar planı tamamlanana kadar vatandaşlarımızın mağdur olmamasını sağlamak" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA