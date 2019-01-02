Ayhan Eroğlu Durmak Bilmiyor

Yapımcılığını Enes Bilal TAŞÇI'NIN Cast Direktörlüğünü ise Ali Fuat AKSU 'NUN üstelendiği NİLÜFER Sinema filmi için soluğu Kastamonu Devrekani de alan ünlü oyuncu halkın yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Başrollerini Atılgan GÜMÜŞ, Taylan GÜNER, Ateş Fatih UÇAN, Adem KILIÇCI,Ahmet PINAR Şenol İPEK ve Türkan KILIÇ gibi isimlerle paylaşacak olan Ayhan EROĞLU

" Çok güzel bir projede bir araya geldik. Tamamen gerçek bir olaydan uyarlanan sinema filmi NİLÜFER izleyenleri gözyaşlarına boğacak."

Devrekani Belediye Başkanı Mümtaz ALİUSTAOĞLU 'NA özel teşekkür ziyaretinde bulunan EROĞLU

"Başkanımıza sanata ve sanatçıya olan ilgi ve alakası için teşekkür ederim.

Kastamonu'ya geldiğim günden beri yanımızdan ayrılmayan Başkanımızın danışmanı Sayın Hakan GÜLER'Ede ayrıca teşekkür ederim.

Burada öyle bir misafirperlikle karşılandık ki kendimizi evimiz de hissettik.

Anadolu insanı gerçekten çok sıcak kanlı ve elindekini paylaşan bir millet. İnşallah 9 Ocakta startını vereceğimiz filmimiz vizyonda izleyicinin kalbindeki yerini alacak ve güzel bir projeyi daha tamamlamanın gururunu hepimize yaşatacak.

Kaynak: Bültenler