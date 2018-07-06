Ayhan Barut'un Rozetini Kızları Taktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) resmi kaydını yaptırdı. Rozetini kızları takan Barut, şalgam, içli köfte, kabak ve karakuş tatlısı ikramında bulundu.

Eşi Zeliha, kızları Ilgın ve Püren Barut ile birlikte TBMM'ye gelen CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, resmi kaydını yaptırdı. Milletvekili rozetini kızları Ilgın ve Püren Barut'un taktığı Ayhan Barut, görevlilerle sohbet edip 'hayırlı olsun' dileklerini kabul etti.

Meclis salonundakilere şalgam, içli köfte, kabak ve karakuş tatlısı sunan Barut, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve görev yaptığı, Cumhuriyetimizin simgesi TBMM'de bulunmaktan ve görev yapacak olmaktan dolayı büyük bir gurur, heyecan ve mutluluk duyuyorum. Yüce Meclis'te herkesin sesi soluğu olacağım. Çağdaş ve aydınlık bir Türkiye mücadelemizi sürdüreceğiz. Güzel ülkemizde hak, hukuk ve adaletin tesisi için var gücümüzle çalışacağız. Kapımız herkese açıktır. Toplumun her kesimi ile birlikte güzel bir dönem geçireceğiz" dedi. - ADANA