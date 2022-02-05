Ayhan Aşan kimdir? Şarkıcı Ayhan Aşan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ayhan Aşan kimdir?

Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ayhan Aşan kimdir? Ayhan Aşan kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Ayhan Aşan evli mi? Ayhan Aşan tüm şarkılarının isimleri nelerdir?

AYHAN AŞAN KİMDİR?

Ayhan Aşan 1968 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Ayhan Aşan o yaşlarda özel müzik eğitimleri aldı. Birçok defa ses yarışmalarına katılan Ayhan Aşan, 1987 yılında yapılmış olan Altın Lale Ses yarışmasında önemli bir başarı elde etti.

Ayhan Aşan, 3 yıl Üsküdar Musiki Cemiyetinde Türk müziği konusunda eğitim gördü. Ayhan Aşan, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

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