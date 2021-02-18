Aygün Aydın kimdir? Aygün Aydın hayatı ve biyografisi! Aygün Aydın kaç yaşında, nereli?
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Aygün Aydın kimdir? Aygün Aydın hayatı ve biyografisi! Aygün Aydın kaç yaşında, nereli?

18.02.2021 07:43 | Son Güncelleme: 18.02.2021 07:46
Aygün Aydın kimdir? Aygün Aydın hayatı ve biyografisi! Aygün Aydın kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Aygün Aydın, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Aygün Aydın hakkında merak edilenler. Aygün Aydın hayatı ve biyografisi. Aygün Aydın kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aygün Aydın merak konusu oldu. İşte Aygün Aydın hakkında merak edilen Aygün Aydın kimdir, Aygün Aydın hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

AYGÜN AYDIN KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Aygün Aydın 20 yaşında, 1.70 boyunda ve 50 kilodur.

Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümünde eğiitm alan Aydın, Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli'nin "Şeker" klibinde oynamıştır.

Oyunculuk ve müzik eğitimi almıştır. Son olarak model olmaya karar vermiştir.

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