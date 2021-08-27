Aygün: 2021-YKS yerleştirme sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacağız
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Aygün: 2021-YKS yerleştirme sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacağız

Aygün: 2021-YKS yerleştirme sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacağız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını gelecek hafta içerisinde açıklayacaklarını duyurdu.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını gelecek hafta içerisinde açıklayacaklarını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

ÖSYM Başkanı Aygün: '2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde sonuçları açıklayacağız.'
ÖSYM Başkanı Aygün: "2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde sonuçları açıklayacağız."
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Aygün: 2021-YKS yerleştirme sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacağız - Haberler
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