AYGM'den, İBB'nin "metro hattının onaylanmadığı" iddiasına yanıt Açıklaması - Haberler
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AYGM'den, İBB'nin "metro hattının onaylanmadığı" iddiasına yanıt Açıklaması

AYGM'den, İBB'nin
AA / Semra Orkan - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "Beylikdüzü-Sefaköy Metrosu projesinin onaylanmadığına" ilişkin iddiasına yanıt verdi.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "Beylikdüzü-Sefaköy Metrosu projesinin onaylanmadığına" ilişkin iddiasına yanıt verdi.

AYGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli İBB, 'Onaylamıyorlar' dediğiniz Beylikdüzü-Sefaköy Metrosu için yapmanız gerekenler; sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri, deprem etüt raporu, mimari kesin projeler, kazı, destek sistemleri ve diğer teknik projelerin hazırlanması." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca "İBB iş yapmak istiyorsa; Genel Müdürlük tarafından onaylanıp, Cumhurbaşkanlığınca yatırım programına alınmış, ihalesi 4 yıl önce yapılmış, aynı hatta paralel Mahmutbey-Esenyurt hattında çalışmalara başlanmasının önünde hiçbir engel yok." denildi.

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AA / Semra Orkan - Son Dakika Haberleri

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