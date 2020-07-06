Aygır Gölü'nde Covid-19 sessizliği
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Aygır Gölü'nde Covid-19 sessizliği

Gölden gelen at kişnemesi sesi ve aygırın 10 yılda bir gölde görüldüğü efsanesinden adını alan Aygır Gölü'nde korona virüs (Covid-19) pandemi sürecinde sessizliğe büründü.

Aygır Gölü'nde Covid-19 sessizliği
06.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:35

Gölden gelen at kişnemesi sesi ve aygırın 10 yılda bir gölde görüldüğü efsanesinden adını alan Aygır Gölü'nde korona virüs (Covid-19) pandemi sürecinde sessizliğe büründü.

Volkanik kayaçlar üzerinde oluşmuş lav set gölü özelliği taşıyan ve 2 bin 941 kilometre alana sahip olan denizden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan Aygır Gölü her yaz vatandaşların uğrak yeri olurken, bu yıl Covid-19'dan dolayı adeta kaderiyle baş başa kaldı.

Kars'ın Susuz ilçesi sınırları içinde, Kars-Göle yolu üzerinde yer alan volkanik set gölü olan Aygır Gölü, kar sularından ve göl çanağındaki kaynaklardan besleniyor. Yaz mevsiminde çevre halkı tarafından mesire yeri olarak ta kullanılan Aygır Gölü, Türkiye'de görülmesi gereken önemli yerler arasında da yerine alıyor.

Kars'a 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve her mevsim bir başka güzelliğe bürünen Aygır Gölü, martı, yaban ördeği, angut, balıkçıl ve kadife ördek gibi birçok kuşa barınma ve üreme imkanı sağlıyor.

Göl son günlerde Covid-19'dan dolayı sadece bölgedeki çobanların göl kenarına getirdikleri hayvanlara ev sahipliği yapıyor. - KARS

Kaynak: İHA

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