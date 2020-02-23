23.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:53

Aygır Gölü'nde buz tabakasının kırılma anında çıkardığı ses ürkütüyor

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde kış aylarının en çetin geçtiği iller arasında yer alan Kars'ın Susuz ilçesi sınırlarındaki buz tutan Aygır Gölünde buz kalıpları havaların ısınmasıyla kırılmaya başladı. Buzların kırılma anında çıkardığı sesler ise göl üstünde gezinen fotoğrafçıları ürkütüyor.

Susuz'daki 2 bin 941 metrekare alanı kaplayan Aygır gölün yüzeyi çetin kış şartlarında tamamen buzla kaplandı. Kış mevsimi olduğu için kenara çekilen kayığın karlar altında kaldığı gölde eskimo usulü balık avlayan amatör balıkçıların açtıkları avlanma çukurlarına da rastlanıyor. Volkanik kayaçlar üzerinde oluşmuş lav set gölü olan Aygır Gölü, bölgenin tescilli sulak alanlardan biri olarak biliniyor. Aygır Gölü, buz tutunca ortaya ilginç görüntüler de çıkıyor. Buzdan şekillerin yanı sıra buz kalıplarında donan yavru balıklarda ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Mantarı andıran donmuş su kabarcıkları, buzun derinliğini gösteren kırılma anları da fotoğrafçılar için güzel görüntüler sunuyor.

Hava sıcaklığının artması üzerine oluşan buz tabakası da erimeye başladı. Buz tabakasının erirken çıkardığı sesler, göl üzerine yürüyenleri endişelendiriyor. Fotoğrafçı Engin Eratlar, "Fotoğraflamak için göle geldim. İnsanı ürperten bir görüntüsü var. Buzlar çatlamış üzerinde biraz gezdiğiniz zaman çatırdı sesleri geliyor. Bu da biraz korkutuyor. Gölde garip seslerde var. Çözemedik merak ettik. Elbet bunun bilimsel açıklaması vardır ancak biz bilemiyoruz. Gerçekten turizme kazandırılması gereken bir yer. Yerel yönetimlerin buranın tanıtılmasında önemli adımlar atmasını bekliyoruz. Burası için yetkililerin proje üretmeleri gerek" dedi.

Kaynak: DHA

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